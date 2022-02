Sanremo 22 | svelato il mistero! Ecco perché tutti dicono ‘papalina’ sul palco dell’Ariston e cosa significa

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Al Festival di2022 sono tantissimi i riferimenti al Fanta, il fantagiuoco riguardante la kermesse consistente nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara. I cantanti prima o dopo l'esibizione suldell'Ariston hanno citato le parole diventate ormai virali, Papalina e Fanta, conquistando così punti bonus nel gioco che ha coinvolto milioni di italiani. La Papalina è un copricapo tondo, a fondo piatto, che termina per lo più con una nappa penzolante, portato un tempo in casa dagli uomini anziani e di solito associato a un modo di vivere ritirato e abitudinario. Ma nelle serate della celebre kermesse non ci sono state solo "Papalina" e "Fanta" come parole chiave. Durante la seconda serata del Festival diè ...