Sanremo 2022 | Zalone non lascia il segno Il monologo della Cesarini fa piangere Papalina spopola

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Aridateci Fiorello. La seconda serata con Checco, Laura Pausini e compagnia bella non fa volare Amadeus. Ma del resto la storia del Festival ci insegna che il mercoledì non è mai bello come il martedì. MONICA VITTI – Tutti in piedi davanti alla gigantografia dell’attrice scomparsa. Dice Amadeus: «Un lutto per l’intero Paese. Ci ha fatto, pensare, ridere». VINCE– Sangiovanni parla all’orecchio di Amadeus. Che cosa si dicono? C’è in gioco “” e il Fantaper i fan. La parola magica poi lo diranno anche le Vibrazioni. E c’è pure chi saluta la zia Mara. Ma a noi spettatori ci tormenta un dubbio: è tutta colpachimica se la Rettore si sia trasformata in Crudelia De Mon? LORENA– Iltroppo lungo ...