Sanremo 2022 | spazi pubblicitari sold-out Ma quanto costa?

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 3 febbraio 2022) In questi giorni si parlerà solamente di Festival. E non soltanto dei cantanti e degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston., infatti, è eviscerato in ogni suo aspetto. Uno di questi è quello che riguarda i promo e gli spotche vanno in onda durante gli intervalli e nei momenti precedenti all’inizio di ogni serata di questa settimana festivaliana. Ecco un approfondimento sul range dei costi degli-out per le pubblicità aGian Paolo Tagliavia, Amministratore delegato della concessionaria Rai Pubblicità, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei cinque sponsor della kermesse ha confermato un miglioramento della situazione rispetto allo scorso anno. Quest’anno, infatti, ...