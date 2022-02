Sanremo 2022, Saviano ricorda Falcone e Borsellino: «All’epoca non c’erano gli haters dei social, ma c’era chi li odiava» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Achille Lauro provoca (a metà) ANSA/ETTORE FERRARI Giacca brillante in pelle nera aperta sul petto, Achille Lauro arriva sul palco dell’Ariston con Domenica. Tuniche e grandi cappelli neri anche per l’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo che accompagna l’artista romano nell’avventura sanremese. L’attesa è per un’altra scena provocatoria come il battesimo della prima serata. La fine del brano arriva e mentre il coro ripete «Domenica», Lauro si apre lentamente il bottone dei pantaloni. Il timore o la speranza è stata per un attimo quella di rivedere sul palco il Jim Morrison del 1969. Ma chi era pronto a gridare allo scandalo della nudità è rimasto a bocca asciutta o quasi. Le note finiscono e con loro anche la performance. February 3, 2022 La musica riprende Dopo l’intenso momento di Roberto Saviano, la ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Achille Lauro provoca (a metà) ANSA/ETTORE FERRARI Giacca brillante in pelle nera aperta sul petto, Achille Lauro arriva sul palco dell’Ariston con Domenica. Tuniche e grandi cappelli neri anche per l’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo che accompagna l’artista romano nell’avventura sanremese. L’attesa è per un’altra scena provocatoria come il battesimo della prima serata. La fine del brano arriva e mentre il coro ripete «Domenica», Lauro si apre lentamente il bottone dei pantaloni. Il timore o la speranza è stata per un attimo quella di rivedere sul palco il Jim Morrison del 1969. Ma chi era pronto a gridare allo scandalo della nudità è rimasto a bocca asciutta o quasi. Le note finiscono e con loro anche la performance. February 3,La musica riprende Dopo l’intenso momento di Roberto, la ...

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - lauramjj58 : @mgmaglie @Sanremo__2022 Non guardo SanRemo non mi è mai interessato .. e la sola idea che Saviano commentasse quei… - bastisolotu : RT @fanpage: #festivaldisanremo Emma domina letteralmente il palco con 'Ogni volta è così', pazzesca -