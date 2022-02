Sanremo 2022, Saviano: “Fango non ha sporcato Falcone e Borsellino” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Delegittimati per coprirli di Fango, ma il Fango non è riuscito a sporcare il loro esempio”. Roberto Saviano, con un lungo intervento a Sanremo 2022, ricorda le figure, le vicende e gli ostacoli incontrati da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a trent’anni dalle stragi mafiose che nel 1992 uccisero i due magistrati. Sottolineando che “il coraggio è sempre una scelta”, mentre “il silenzio favorisce la mafia e lascia da solo chi la combatte”. Avverte lo scrittore, autore di ‘Gomorra’: “Ogni volta che la società civile e la politica non si occupano di mafia creano un silenzio che finisce per favorire le mafie e ostacolare chi le contrasta”, accusa. “Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma nessuno ci impedisce di sognarlo: ce la faremo”, conclude ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Delegittimati per coprirli di, ma ilnon è riuscito a sporcare il loro esempio”. Roberto, con un lungo intervento a, ricorda le figure, le vicende e gli ostacoli incontrati da Giovannie Paolo, a trent’anni dalle stragi mafiose che nel 1992 uccisero i due magistrati. Sottolineando che “il coraggio è sempre una scelta”, mentre “il silenzio favorisce la mafia e lascia da solo chi la combatte”. Avverte lo scrittore, autore di ‘Gomorra’: “Ogni volta che la società civile e la politica non si occupano di mafia creano un silenzio che finisce per favorire le mafie e ostacolare chi le contrasta”, accusa. “Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma nessuno ci impedisce di sognarlo: ce la faremo”, conclude ...

