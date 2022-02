Sanremo 2022, Roberto Saviano ricorda Falcone e Borsellino: “Ora celebrati come eroi, ma non era così quando erano in vita” – VIDEO (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Sanremo è anche momenti come questi che stiamo per vivere”. così Amadeus ricordando il trentennale dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. “A ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino abbiamo chiamato Roberto Saviano“. E lo scrittore è entrato in scena: “Sono passati 30 anni dagli attentati ai giudici Falcone e Borsellino. Stasera siamo qui a ricordare, e ricordare non è un atto passivo significa bensì ‘rimettere nel cuore’, perché quella è la sede della memoria. Ricordiamo Falcone e Borsellino e non stiamo semplicemente provando nostalgia ma li facciamo battere nuovamente in noi, nel profondo”. Poi, il monologo: “Molti di noi – a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) “è anche momentiquesti che stiamo per vivere”.Amadeusndo il trentennale dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. “Are Giovannie Paoloabbiamo chiamato“. E lo scrittore è entrato in scena: “Sono passati 30 anni dagli attentati ai giudici. Stasera siamo qui are, ere non è un atto passivo significa bensì ‘rimettere nel cuore’, perché quella è la sede della memoria. Ricordiamoe non stiamo semplicemente provando nostalgia ma li facciamo battere nuovamente in noi, nel profondo”. Poi, il monologo: “Molti di noi – a ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - CarloBertini6 : Sanremo 2022, Roberto Saviano: 'Al Festival per raccontare il coraggio dei testimoni di giustizia e di Falcone e Bo… - RossRossi73 : RT @mgmaglie: Al Festival di @Sanremo__2022 #RobertoSaviano chiamato a commemorare le stragi di Capaci e via D'Amelio. #Falcone e #Borselli… -