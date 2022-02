Sanremo 2022 | pagelle terza serata | Highsnob e Hu rivelazione 7 | 5 | Moro canta sempre la stessa canzone 6

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - loulouseituuu : RT @r1gh7n0w_: Riassunto di Sanremo 2022 #festivaldisanremo2022 #Sanremo2022 - pasqualinipatri : Sanremo 2022, Sangiovanni: “Sono l’Immobile del FantaSanremo” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

: paura al Teatro Ariston . Pochi minuti fa, appena iniziato lo show di Rai Uno condotto da Amadeus, alcuni attivisti di GreenPeace hanno tentato di irrompere nel teatro per salire sul ...di Renato Franco e Andrea Laffranchi, inviati aI giudizi ai protagonisti del Festival tra i 25 big in gara, conduttori e ospiti 1 di 5 GIUSY FERRERI Voto 5,5 Latineggia con malinconia, la trovata del megafono più che creare spettacolo ...Drusilla Foer, il battesimo di Achille Lauro, il pugno chiuso della Rappresentante di lista... a Sanremo sale sul palco la politica Sanremo 2022, più che il festival dei fiori, sembra il festival ...E’ arrivata la terza serata del Festival di Sanremo, e da questa sera il pubblico da casa, sarà chiamato a votare le 25 canzoni in gara tramite smartphone o telefono fisso.