Sanremo 2022, Mahmood sbotta durante l'intervista "Mammut 'a mammt!": ecco cosa è successo (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mahmood ha risposto a tono ad una giornalista che ha sbagliato il suo nome durante un'intervista a Sanremo 2022. Mahmood protagonista di Sanremo 2022 anche dietro le quinte: quando una giornalista ha sbagliato la pronuncia del suo nome chiamandolo "Mammut" l'artista le ha risposto per ben due volte "Mammut 'a mammt!". In coppia con Blanco, con il brano 'Brividi', il cantante è tra i favoriti alla vittoria finale. Non solo sul palco dell'Ariston ma anche nel backstage Blanco e Mahmood si stanno dimostrando i veri protagonisti della 72esima edizione di Sanremo. In queste ore una serie di VIDEO dei due cantanti stanno facendo il giro della rete, il più ...

