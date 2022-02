Sanremo 2022 | le pagelle di Marinella Venegoni

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - hogiadato : RT @La7tv: #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari commenta con ironia il discorso di insediamento del presidente della Repubblica Sergio #Ma… - LaStampa : Sanremo 2022, la diretta della terza serata: Amadeus omaggia Mattarella. Attesa per Saviano e Cremonini -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

DRUSILLA FOER A: LE INTERVISTE E LE ULTIME NOTIZIE L'intervista a tutto tondo: "Pillon? Mi aspettavo la polemica, sono un personaggio poco tranquillizzante. Ase non casco, sarò ...Tutto pronto per la terza serata del Festival di. Stasera canteranno tutti i 25 artisti in gara. Accanto ad Amadeus ci sarà Drusilla Foer. Grande attesa per Cesare Cremonini, che avrà due spazi. In uno ripercorrerà le tappe della sua ...Sanremo, 3 febbraio 2022 - C'era anche Sergio Mattarella a Bussoladomani nel 1978, il 23 agosto, per lo storico ultimo concerto dal vivo di Mina. Il teatro tenda di viale Kennedy a Lido di Camaiore fu ...La terza serata del Festival di Sanremo 2022 si apre con Amadeus che omaggia Sergio Mattarella, rieletto al Quirinale. 21:09Scooter contro un lampione, muore un 15enne a Licata 21:09Sanremo 2022, ...