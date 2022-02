Sanremo 2022, le pagelle dei look: Drusilla Foer signora chic (8), Fabrizio Moro stile "matrimonio gipsy" (5). Amadeus ricicla la giacca (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sanremo 2022 è giunto alla terza serata, e i cantanti in gara (che questa sera si esibiranno tutti e 25) al loro secondo look della gara. L'attesissima conduttrice Drusilla... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 febbraio 2022)è giunto alla terza serata, e i cantanti in gara (che questa sera si esibiranno tutti e 25) al loro secondodella gara. L'attesissima conduttrice...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - TweetNotizie : Sanremo 2022, ultim'ora: attivisti di Greenpeace tentano assalto all'Ariston: 11 fermati e portati in commissariato - SanremoRai : “Amore vedi così buio è Questo mare Troppo grande per Non tremare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… -