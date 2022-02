Sanremo 2022 | la terza serata | Amadeus omaggia Sergio Mattarella | sul palco i 25 artisti in gara

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 3 febbraio 2022)apre ladicon un omaggio al Presidente della Repubblicanel giorno del suo secondo giuramento. Il conduttore, nonché direttoreco della 72esima edizione del Festival, esprime gratitudine per il Capo dello Stato: “Oggi come tutti sapete è un bel giorno per il nostro Paese, per la Repubblica Italiana – esordisce– Il presidenteha prestato giuramento ed è tornato al Quirinale. Vorrei in modo irrituale rivolgermi a lei per augurarle buon lavoro”. Nel discorso di insediamento al Parlamento, il Presidente ha sottolineato l’importanza della cultura e dell’arte. Come del teatro, del cinema e della musica. E in merito alla nota di ringraziamento, ...