Sanremo 2022 | la frase di Dargen D’Amico per il FantaSanremo | ecco cosa ha detto in diretta

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Forse il Fanta(ci) sta sfuggendo di mano. Difficile seguire tutti i gesti che i cantanti fanno sul palco del Teatro Ariston ma qualcuno è davvero plateale. Come nel caso diche, durante la serata di oggi 3 febbraio, ha addirittura cambiato le parole della propria canzone ‘Dove si Balla’. Il cantante ha“Ciao Zia Mara” invece di “Ciao Zio Pino”. Saranno contenti gli scommettitori che lo hanno inserito nella propria squadra, che in questo modo hanno guadagnato punti. Gli occhiali però non li ha tolti e questo è un Malus: -5 punti. Avrà compensato con il clamoroso gesto durante l’esibizione? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - httpsoopeok : RT @rtl1025: Continua la gara di #Sanremo2022: ?? Michele Bravi?? ??Inverno dei fiori?? #FinalmenteSanremo ?? VOTA #InvernoDeiFiori di @m… - liketobeviola : RT @vistanno: Boh ma vi rendete conto che tra qualche anno ci sta qualcuno che andrà a rice ed are le esibizioni di Sanremo 2022 e vedrà pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

I cantanti in gara confermano lo stile delle serate precedenti. I look scelti sono un mix di eleganza formale e abiti dal taglio contemporaneo nei colori di tendenzaSEGUI IN DIRETTA LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL SUL NOSTRO LIVE BLOG GUARDA LO SPECIALELA CLASSIFICA DOPO LA SECONDA SERATA Giusy Ferreri - Miele - Voto 6+ L'attacco è da amarcord. Lei scegloe un approccio gitano compensato da un abito scuro che, aperture a parte, fa molto Wall ...Ana Mena è una delle cantanti più giovane del Festival di Sanremo 2022: la sua ‘Duecentomila ore’ è firmata dal collega e amico Rocco Hunt. La prima volta all’Ariston per l’artista spagnola non è ...L’artista napoletano, in gara a distanza di venticinque anni dalla sua ultima partecipazione, immaginando un suo Sanremo da conduttore fa il nome di Loretta Goggi. ecco è questa.!” Dice Massimo ...