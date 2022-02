Sanremo 2022 | la diretta della terza serata Roberto Saviano e il monologo su Falcone e Borsellino | “Anche questo dev’essere il Festival”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Amadeus arriva alladicon l’entusiasmo alto: gli ascolti disono i più alti da svariate edizioni a questa parte. Esestasera Fiorello non ci sarà, il menu è ricco. Amadeus sarà affiancato da Drusilla Foer, per esempio. La lista degli ospiti va da Cesare Cremonini (al debutto sul palco di) a(con unsulla strage di Capaci). Ci saranno poi Anna Valle, protagonista di una nuova fiction Rai, e Martina Pigliapoco, una carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio. E la gara? Si esibiranno tutti e 25 i cantanti. Si comincia con Giusy Ferreri, si finisce con Noemi. ...

Pagelle Live1, Ranieri da pelle d'oca, super Dargen balla e saluta zia Mara Apre la serata Giusy Ferreri, ottima l'interpretazione di Miele . Highsnob e Hu sono in perfetta sintonia cantando ...... tradizionalmente una delle molteplici altre facce dell'amore 21:41 Drusilla: "Ama mi vuoi valletta ma io voglio cantare" In abito lungo nero, Drusilla Foer si presenta al Festival dicome ...All'esordio nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus nella terza serata del festival di Sanremo, l'attrice toscana - al secolo Gianluca Gori - non ha avuto paura di pronunciare la parola ...Roberto Saviano a Sanremo ha ricordato il trentennale delle stragi di Capaci e via d’Amelio in cui persero la vita i giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. «Recordare significa ...