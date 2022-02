Sanremo 2022, la diretta della terza serata. I gesti del Fantasanremo stanno sfuggendo di mano: Dargen D’Amico cambia il testo della sua canzone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Amadeus arriva alla terza serata di Sanremo 2022 con l’entusiasmo alto: gli ascolti di questo Festival sono i più alti da svariate edizioni a questa parte. E anche se anche stasera Fiorello non ci sarà, il menu è ricco. Amadeus sarà affiancato da Drusilla Foer, per esempio. La lista degli ospiti va da Cesare Cremonini (al debutto sul palco di Sanremo) a Roberto Saviano (con un monologo sulla strage di Capaci). Ci saranno poi Anna Valle, protagonista di una nuova fiction Rai, e Martina Pigliapoco, una carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio. E la gara? Si esibiranno tutti e 25 i cantanti. Si comincia con Giusy Ferreri, si finisce con Noemi. Questo l’ordine esatto di uscita: Giusy Ferreri, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka7even, Massimo Ranieri, Dargen ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Amadeus arriva alladicon l’entusiasmo alto: gli ascolti di questo Festival sono i più alti da svariate edizioni a questa parte. E anche se anche stasera Fiorello non ci sarà, il menu è ricco. Amadeus sarà affiancato da Drusilla Foer, per esempio. La lista degli ospiti va da Cesare Cremonini (al debutto sul palco di) a Roberto Saviano (con un monologo sulla strage di Capaci). Ci saranno poi Anna Valle, protagonista di una nuova fiction Rai, e Martina Pigliapoco, una carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio. E la gara? Si esibiranno tutti e 25 i cantanti. Si comincia con Giusy Ferreri, si finisce con Noemi. Questo l’ordine esatto di uscita: Giusy Ferreri, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka7even, Massimo Ranieri,...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - c4nnella : PER ME CREMONINI MIGLIOR MOMENTO DI SANREMO 2022 #Sanremo2022 - asiiamara : RT @SanremoRai: “Nei tuoi difetti Nelle imperfezioni Baby giuro che tu sei perfetta così” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.… -