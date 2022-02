Sanremo 2022: Fabrizio Moro, l’ultimo romantico al Festival (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cantautore romano, già vincitore nel 2007 e nel 2018 (in duetto con Ermal Meta), torna per la settima volta sul palco dell’Ariston come concorrente: il suo brano, Sei tu, è una ballad sull’amore, «che è l’unica via d’uscita. Sempre, per tutti» Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cantautore romano, già vincitore nel 2007 e nel 2018 (in duetto con Ermal Meta), torna per la settima volta sul palco dell’Ariston come concorrente: il suo brano, Sei tu, è una ballad sull’amore, «che è l’unica via d’uscita. Sempre, per tutti»

