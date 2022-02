Sanremo 2022 | Elisa e il marito | eccoli prima dell’esibizione al Teatro Ariston – IL VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul palco dell’dopo oltre 20 anni,si è posizionatanella classifica generale di ieri 2 febbraio. Con ‘O forse sei tu’, la cantautrice 44enne ha incantato il pubblico e conquistato la Sala Stampa (che ha votato nella seconda serata). Ma come si prepara l’artistadi esibirsi? Lo ha rivelato lei stessa, pubblicando unin cui scalda la voce nel camerino, insieme alAndrea Rigonat (tra l’altro suo chitarrista). ‘Live from the camerino…”, ha scritto lei. Poi ha aggiunto: “Ci vediamo fra poco, votatemi”. E i fan sono impazziti per lei: “Grazie. Celestiale”, “Meravigliosa”, “Una Dea”, alcuni dei commenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Con ironia sopraffina, Drusilla Foer ha introdotto così la sua presenza alla terza serata del Festival diAd affiancare Amadeus nella terza serata dic'è Drusilla Foer . L'ironica nobildonna toscana, star del web e della tv, si presenta vestita in blu e intenzionata a cantare. Ma Amedeus la ferma subito 'spiegandole' che non è in gara. "Lei ...Semplicemente Drusilla. Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer, illumina l'Italia dal palco del Festival di Sanremo. Finalmente dopo due serate di conduzione che dire zoppicante è ben poco, Amadeus - ...DALLA NOSTRA INVIATA SANREMO — Alla sua prima esibizione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo Achille Lauro aveva stupito tutti, scatenando anche qualche polemica, per il suo auto-battesimo ...