Sanremo 2022 | Drusilla Foer oscura Amadeus | l’eleganza è di casa all’Ariston

La terza serata di Sanremo 2022 non avrebbe potuto aprirsi in modo diverso: Amadeus è sceso dalle scalinate con il suo solito sorriso, un savoir-faire accogliente. Del resto, ormai è di casa all'Ariston e si nota nei gesti e nei comportamenti. È a proprio agio, si vede e si sente, lo avverte il pubblico in platea e noi da casa. E se la seconda serata era iniziata con un omaggio a Monica Vitti, attrice scomparsa a 90 anni, per la terza "Ama" ha scelto di rendere "grazie" a Sergio Mattarella, con una dedica da parte dell'orchestra con Grande Grande Grande di Mina. Sanremo 2022, Drusilla Foer domina il palco dell'Ariston La discesa di Drusilla, lo sapevamo, era un successo annunciato: per il suo ...

