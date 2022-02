Sanremo 2022, Drusilla Foer indossa vestiti già visti (e non solo): "Fatti dalla mia sarta, ho detto no ad alcuni brand" (Di giovedì 3 febbraio 2022) È bastato il nome, Drusilla Foer, perché l’attenzione del pubblico si levasse curiosa su una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Nessun bisogno di presentazioni per... Leggi su today (Di giovedì 3 febbraio 2022) È bastato il nome,, perché l’attenzione del pubblico si levasse curiosa su una delle co-conduttrici del Festival di. Nessun bisogno di presentazioni per...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - musicalyy_ : RT @musicalyy_: Ana Mena was looking meravigliosa in Emporio Armani while attending the 72nd Sanremo Music Festival 2022 at Teatro Ariston… - Francesco_Nuc95 : Le pagelle della seconda serata di @SanremoRai per #RDM #RobaDaMagazine fatte con quel genio di @Ale_Boccali… -