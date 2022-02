Sanremo 2022, Drusilla Foer: “Dovevo essere io la figura scandalosa di questo Festival”. Poi scatta il “caso” nduja all’Ariston (Di giovedì 3 febbraio 2022) “C’è grande contentezza, ho ricevuto poco fa la telefonata dell’Ad Rai Carlo Fuortes”, esulta in apertura di conferenza stampa il direttore di Rai Stefano Coletta. I dati Auditel regalano sorrisi e rendono il clima particolarmente rilassato: la seconda serata ha ottenuto ben 11.320.000 di telespettatori e con il 55,8% di share. L’edizione è arrivata al giro di boa, nel corso della terza serata sul palco i venticinque big votati da televoto e giuria demoscopica. La positività al Covid-19 fa saltare la presenza dei Coma Cose sulla nave di Rovazzi e Berti, sostituiti in extremis da Gaia. Tanta musica ma anche l’arrivo di Roberto Saviano per ricordare la Strage di Capaci, la presenza per la prima volta sul palco di Cesare Cremonini, la promozione Rai per la nuova fiction con Anna Valle e la carabiniera Martina Pigliapoco che salvò una donna dal suicidio. Dopo Muti e Cesarini, spazio a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) “C’è grande contentezza, ho ricevuto poco fa la telefonata dell’Ad Rai Carlo Fuortes”, esulta in apertura di conferenza stampa il direttore di Rai Stefano Coletta. I dati Auditel regalano sorrisi e rendono il clima particolarmente rilassato: la seconda serata ha ottenuto ben 11.320.000 di telespettatori e con il 55,8% di share. L’edizione è arrivata al giro di boa, nel corso della terza serata sul palco i venticinque big votati da televoto e giuria demoscopica. La positività al Covid-19 fa saltare la presenza dei Coma Cose sulla nave di Rovazzi e Berti, sostituiti in extremis da Gaia. Tanta musica ma anche l’arrivo di Roberto Saviano per ricordare la Strage di Capaci, la presenza per la prima volta sul palco di Cesare Cremonini, la promozione Rai per la nuova fiction con Anna Valle e la carabiniera Martina Pigliapoco che salvò una donna dal suicidio. Dopo Muti e Cesarini, spazio a ...

Advertising

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Fedeborsi2 : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… - chiesasantagata : RT @oss_romano: #2febbraio Non c’è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Il nostro direttore @monda66 'ri… -