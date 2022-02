Sanremo 2022 | diretta LIVE terza serata | cantanti | ospiti e curiosità

(Di giovedì 3 febbraio 2022)– Stasera, giovedì 3 febbraio, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda ladel Festival dicondotto da Amadeus. Noi di TPI seguiremo l’intera kermesse in. Seguitela con noi! LAPubblicità Tocca ad Aka7even con la sua “Perfetta così” Sul palco Fabrizio Moro che canta “Sei tu” Ospite al Fetival diElisa Balsamo, campionessa di ciclismo su strada Highsnob e Hu con “Abbi cura di te” Si parte con la gara: Giusy Ferreri canta “Miele” Amadeus legge i codici televoto: 01 – Giusy Ferreri – “Miele” 02 – Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” 03 – Fabrizio Moro – “Sei tu” 04 – Aka 7even – “Perfetta ...

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - demag0gica : eccoci vincitore sanremo ed eurovision 2022 - bianconera99 : RT @SanremoRai: “Sei tu Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi Sei tu Il mondo che passa attraverso i miei occhi” L’esibizione in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Drusilla Foer è una delle cinque signore che affiancheano Amadeus nel delle cinque serate del Festival di: è la co - conduttrice della terza serata, di questa sera, 3 febbraio. Attrice, cantante, autrice, sceneggiatrice, pittrice, Drusilla è un'artista dalle mille sfaccettature. Il suo vero ...Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti Festival diStory La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Terza serata e, come ormai da tradizione, terza co-conduttrice di Sanremo 2022. Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, a fianco di Amadeus ci sarà per la prima volta un personaggio “en travesti”: quello ...L’attore di “Doc – Nelle tue mani” si è trovato al centro di una polemica su Twitter in seguito ad alcune dichiarazioni intorno al suo forfait al festival di Sanremo. Luca Argentero, ...