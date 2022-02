Sanremo 2022 | Coma Cose positivi al Covid | salta l’esibizione al Festival

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il duo milanese era atteso come ospite nella terza serata, ma hanno contratto il virus e sono quindi in isolamento: avrebbero dovuto eseguire Fiamme negli occhi, il brano che hanno portato l’anno scorso all’Ariston. Al loro posto ci sarà Gaia

Con quale dei giovani in gara ale piacerebbe collaborare? 'Qui aho visto ragazzi molto bravi come Rkomi, Blanco e Mahmood. Mi piacciono tutti. Se qualcuno mi chiedesse di ...Sangiovanni è arrivato sul palco didopo essere stato studente della scuola televisiva per artisti di ' Amici '. Il cantante, che nella scorsa edizione del programma si è classificato ...Arriva Elisa tra i Big (e non potrebbe essere altrimenti) del Festival di Sanremo 2022 con la canzone “O forse sei tu”. Sono trascorsi 21 anni esatti dalla sua partecipazione e vittoria sul ...(Adnkronos) - 'Posso tranquillamente affermare - prosegue l'assessore leghista - che non sono certo gli 'Achille Lauro' i modelli di cui ...