Sanremo 2022: chi è Drusilla Foer, la conduttrice della terza serata (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con Drusilla Foer, conduttrice questa sera della terza serata di Sanreno 2022, il festival sdogana la prima conduzione' en travesti' della storia della kermesse. Drusilla è infatti il personaggio di una nobildonna toscana un po' vanesia, una diva dello spettacolo, una stella del web e un'icona fashion. A inventarla l'attore Giancluca Gori, che ne ha fatto il suo alter ego e da anni appare nelle sue sembianze in tv e in spettacoli teatrali ma anche sui social, dove Drusilla ha un proprio account. Drusilla Foer ha debuttato in teatro ma anche fatto cinema e televisione. I giornali la hanno spesso definita 'Nobildonna', ma lei preferisce chiamarsi –

