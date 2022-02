Sanremo 2022 | chi canta stasera? Cantanti Big in gara terza serata

Leggi su donnapop

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladel Festival diavrà inizio oggi, giovedì 3 febbraio: ma chitra i 25nti della categoria Big in? Scopriamo la lista delle esibizioni e come avverrà la votazione per i brani proposti. Leggi anche:: quando inizia? Orario,nti in, scaletta, ordine esibizioni,quante serate, date, programma, titoli,...