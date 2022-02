Sanremo 2022, Cesare Cremonini incanta l’Ariston. Il medley dei suoi più grandi successi (Di giovedì 3 febbraio 2022) La coppia da record torna sul palco Il brano più ascoltato di sempre in un solo giorno, 4,4 milioni di visualizzazioni solo su YouTube, alla terza serata del Festival 2022, Brividi è l’inedito che odora di vittoria. Dopo il primo posto nella classifica provvisoria dell’1 febbraio, l’accoppiata vincente Blanco–Mahmood torna a esibirsi sul palco. Molti già la cantano, alcuni si godono le due voci sempre in forma. In bianco Mahmood, in nero Blanco. Si fondono alla perfezione e anche stavolta la complicità è al massimo. La poesia di Cesare Cremonini ANSA/ETTORE FERRARI Popolare tra i giovani ma anche tra i meno giovani, Cesare Cremonini riesce a mettere d’accordo tutto il pubblico dell’Ariston. Super ospite di questa terza puntata del Festival di Sanremo, ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) La coppia da record torna sul palco Il brano più ascoltato di sempre in un solo giorno, 4,4 milioni di visualizzazioni solo su YouTube, alla terza serata del Festival, Brividi è l’inedito che odora di vittoria. Dopo il primo posto nella classifica provvisoria dell’1 febbraio, l’accoppiata vincente Blanco–Mahmood torna a esibirsi sul palco. Molti già la cantano, alcuni si godono le due voci sempre in forma. In bianco Mahmood, in nero Blanco. Si fondono alla perfezione e anche stavolta la complicità è al massimo. La poesia diANSA/ETTORE FERRARI Popolare tra i giovani ma anche tra i meno giovani,riesce a mettere d’accordo tutto il pubblico del. Super ospite di questa terza puntata del Festival di, ...

