Sanremo 2022 | boom FantaSanremo | cos' è | come si gioca

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022), 3 feb. (Adnkronos) - Tutti pazzi per il Fanta. Cos'è?funziona? Il gioco sul festival, nato già da qualche anno per iniziativa di un gruppo di ragazzi marchigiani appassionati di, è diventato ormai una vera istituzione festivaliera. Ma quest'anno ha registrato una vera impennata, grazie soprattutto all'interesse suscitato negli stessi cantanti in gara. Per dare la misura della vera e propria mania scatenatasi, nel 2021 le iscrizioni si chiusero a circa 50.000 squadre, per l'edizionele squadre formate sono state 500.000. Ognitore ha a disposizione 100 'Baudi' per acquistare 5 degli artisti in gara: la valuta è infatti intitolata al decano del festival Pippo Baudo. Per formare una squadra (attenzione era possibile iscrivere la propria squadra, ...