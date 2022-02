Sanremo 2022 | ascolti boom per la seconda serata

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Amadeus da record connelladel Festival diche non si vedevano dai tempi di Pippo Baudo . Il mercoledì sera ha raccolto in media su Rai1 11 milioni 320 mila ...

Con ascolti mai così alti da ben 20 anni a questa parte - - - - - GRANDE SUCCESSO - La seconda serata del Festival ditargato Amadeus fa registrare la media stratosferica di ben 11.320.000 ...Succede così che durante la prima puntata del Festival dila coppia ormai obbligatoria da tre anni a questa parte (come se non ci fossero alternative) Amadeus - Fiorello si inventi uno ...Con Prada (Mahmood) e Valentino (Blanco) come si può sbagliare? E infatti la coppia più cool del Festival è impeccabile. Però i due ci aggiungono uno scazzo (pardon) che intenerisce, alleggerisce, ...Festival di Sanremo 2022, in molti hanno notato il gesto fatto da Emma Marrone durante l’esibizione del suo brano “Ogni volta è così”. Ma perché lo ha fatto e soprattutto qual è il suo significato?