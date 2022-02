Sanità | protestano i lavoratori e minacciano lo sciopero generale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –loi dipendenti dell’Asl di Salerno che questa mattina, riuniti dalle sigle sindacali, hanno rivendicato i loro diritti, soprattutto in merito al rinnovo del contratto di lavoro, attraverso un sit-in in via Nizza, sotto la sede dell’Asl. E’ stata annunciata dai sindacati per giovedì 3 febbraio ore 10,00 un’Assembleadi tutti dipendenti dell’asl presso la sede sindacale di Via Nizza. L’azienda sanitaria, secondo le critiche del sindacato, ha bloccato i processi di stabilizzazione e quindi la trasformazione dei contratti da tempo determinato ad indeterminato addirittura agli operatori sanitari che hanno raggiunto se non addirittura superato i 36 mesi di lavoro previsti quali requisiti dalle norme di legge. Questi...