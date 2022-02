Sangiovanni racconta cosa gli ha scritto Maria De Filippi dopo la sua esibizione a Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sangiovanni, dopo essere stato lo scorso anno una delle rivelazione di Amici di Maria De Filippi, ieri ha debuttato sul palco di Sanremo 2022. Il cantante si è presentato in gara con il brano intitolato Farfalle che sembra aver convinto il grande pubblico. Questa mattina Sangiovanni è stato tra gli ospiti di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. Durante l’intervista gli ospiti si sono mostrati curiosi di sapere il punto di vista di Maria De Filippi rispetto alla performance di Sangiovanni di ieri sera. Il ragazzo ha risposto di aver ricevuto solo complimenti dalla conduttrice: Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che ... Leggi su isaechia (Di giovedì 3 febbraio 2022)essere stato lo scorso anno una delle rivelazione di Amici diDe, ieri ha debuttato sul palco di. Il cantante si è presentato in gara con il brano intitolato Farfalle che sembra aver convinto il grande pubblico. Questa mattinaè stato tra gli ospiti di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. Durante l’intervista gli ospiti si sono mostrati curiosi di sapere il punto di vista diDerispetto alla performance didi ieri sera. Il ragazzo ha risposto di aver ricevuto solo complimenti dalla conduttrice: Mi hache le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che ...

Advertising

Angy79316110 : Cadere Volare racconta una insostenibile leggerezza dell’essere: nei momenti in cui ci si sente condannati alla pes… - BenedettaDeCos : Quando racconta della cover già mi emoziona proprio non vedo l'ora #sangiovanni #Sanremo2022 - RadioDueLaghi : Sangiovanni, attualmente al tredicesimo posto con Farfalle, racconta il suo Festival di Sanremo in conferenza stamp… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #3febbraio #rassegnastampa Addio Monica Vitti. Rino Barillari racconta la diva. Sanremo 2022, Delusione Checco Zalone: non dà… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #3febbraio #rassegnastampa Addio Monica Vitti. Rino Barillari racconta la diva. Sanremo 2022, delusione Zalone: non dà la svol… -