Salvini positivo | post sui social | Proprio nel giorno del panettone di San Biagio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultatoneldeldi San”. Lo scrive Matteosui, dopo la notizia della sua positività al Covid, aggiungendo: “A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - Corriere : Salvini positivo al Covid: salta il giuramento di Mattarella - Adnkronos : #Salvini positivo al #Covid: tamponato prima di entrare alla Camera per il giuramento di Mattarella. - clamar65 : RT @dottorbarbieri: ?? ++ Quirinale: Salvini positivo al Covid, salta giuramento ++ - lifestyleblogit : Salvini positivo al Covid, assente al giuramento di Mattarella - -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini positivo

Il segretario della Lega Matteoè risultato contagiato dal covid . Il tamponeè emerso dallo screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella . Il leader del Carroccio non potrà quindi ...al Covid si risparmia il giuramento di Mattarella . Il leader della Lega Matteoè risultatoal Covid nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, è risultato positivo al Covid nello screening per l’accesso al giuramento del capo dello Stato, cui non potrà essere presente. “Amici sono in buona compagnia- ha ...Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid-19 nello screening per l’accesso al giuramento del Capo dello Stato, a cui, quindi, non potrà essere presente. Salvini, su Facebook, ...