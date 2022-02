Salvini insiste con la Federazione. Ma Forza Italia lo ha già mollato. I sondaggi in picchiata della Lega aumentano i dubbi. E tra i berluscones si allarga il fronte degli scettici (Di giovedì 3 febbraio 2022) Doveva essere il kingmaker capace di far pesare i numeri del Centrodestra nella partita per il Quirinale ma ha fallito. Così Matteo Salvini, sfidato apertamente da Giorgia Meloni, ha provato a reinventarsi uno spazio politico lanciando la proposta di un partito federale con Forza Italia – ma senza Fratelli d’Italia che si è già chiamato fuori, sul modello di quello repubblicano a stelle e strisce (leggi l’articolo). Peccato che tra il dire e il fare ci sono di mezzo i sondaggi e, soprattutto, i potenziali alleati con cui condividere un simile progetto. Ed è proprio dai primi che si nota come la strada è in salita. Già perché sono lontani i tempi in cui Salvini sembrava capace di trasformare qualsiasi cosa in consenso elettorale visto che il suo gradimento e quello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Doveva essere il kingmaker capace di far pesare i numeri del Centrodestra nella partita per il Quirinale ma ha fallito. Così Matteo, sfidato apertamente da Giorgia Meloni, ha provato a reinventarsi uno spazio politico lanciando la proposta di un partito federale con– ma senza Fratelli d’che si è già chiamato fuori, sul modello di quello repubblicano a stelle e strisce (leggi l’articolo). Peccato che tra il dire e il fare ci sono di mezzo ie, soprattutto, i potenziali alleati con cui condividere un simile progetto. Ed è proprio dai primi che si nota come la strada è in salita. Già perché sono lontani i tempi in cuisembrava capace di trasformare qualsiasi cosa in consenso elettorale visto che il suo gradimento e quello ...

