Salvini | Bene Mattarella sulla Giustizia Ora i fatti con i referendum

"Le parole chiare e condivisibili di Mattarella sulla Giustizia divengano fatti concreti in Parlamento", afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini. "Grazie Presidente, e sappia che se le istituzioni resteranno ferme saranno i cittadini italiani a tradurre in realtà concreta... Segui su affaritaliani.it

