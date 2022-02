Salto con gli sci | Pechino 2022 | bene slovene | Takanashi e Althaus nei salti di allenamento Jessica Malsiner in zona 30° posto

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si sono conclusi da poco i trediche riguardano la competizione dicon gli sci femminile alle Olimpiadi Invernali disul Normal Hill. In terra cinese, al Zhangjiakou National Ski Jumping Centre, hanno preso oggi il via tutte tranne le due austriache Lisa Eder e Sophie Sorschag: 38, dunque, le concorrenti. Nella sostanza, è Sarala più incisiva attraverso le tre prove. La giapponese, che vista l’assenza causa Covid-19 della superfavorita Marita Kramer può legittimamente avere alte ambizioni, ha sempre saltato a una distanza di 100 metri o più. In particolare: 104 nel primo(94 punti), 100 nel secondo (71) e 102 nel terzo (63.8). Va detto che le condizioni variabili del vento hanno avuto un ampio riflesso sui ...