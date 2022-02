Saint-Etienne vs Montpellier HSC: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo aver messo fine a una lunga serie di sconfitte in Ligue 1 (sette partite), il Saint-Etienne ha la possibilità di vincere incontri consecutivi in casa solo per la seconda volta in questa stagione quando ospita il Montpellier HSC allo Stade Geoffroy-Guichard sabato 5 febbraio. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla Coppa di Francia lo scorso weekend: i Verts hanno ceduto in ritardo al Bergerac Perigord nella sconfitta per 1-0 agli ottavi di finale, mentre l’Olympique de Marseille ha eliminato La Paillade ai calci di rigore. Il calcio di inzio di Saint-Etienne vs Montpellier HSC è previsto alle 17 Anteprima della partita Saint-Etienne vs Montpellier HSC: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo aver messo fine a una lunga serie di sconfitte in Ligue 1 (sette partite), ilha latà di vincere incontri consecutivi in casa solo per la seconda volta in questa stagione quando ospita ilHSC allo Stade Geoffroy-Guichard sabato 5 febbraio. Entrambe le squadre sono state eliminate dalla Coppa di Francia lo scorso weekend: i Verts hanno ceduto in ritardo al Bergerac Perigord nella sconfitta per 1-0 agli ottavi di finale, mentre l’Olympique de Marseille ha eliminato La Paillade ai calci di rigore. Il calcio di inzio divsHSC è previsto alle 17 Anteprima della partitavsHSC: a che punto sono le due ...

CurtoMarques : RT @Pugliessino: @AAFuster @CorazzaEfisia @EnzaAltieri @ghegola @MmTai7 @Valter14032653 @DGortanutti @masabbett @Nereide @arialuce1 @circea… - Pugliessino : @AAFuster @CorazzaEfisia @EnzaAltieri @ghegola @MmTai7 @Valter14032653 @DGortanutti @masabbett @Nereide @arialuce1… - CityBath : doppio colpo in uscita per il sassuolo kyriakopoulus in direzione francia al saint-etienne per 2.2 MLN e obiang al… - sportli26181512 : Saint-Etienne, UFFICIALE: colpo Crivelli per l'attacco: Il Saint-Etienne ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal… - Sottoporta_ICI : Il Saint-Etienne, attualmente ultimo in Ligue 1, esce di scena dalla Coppa di Francia agli ottavi di finale. Sarann… -