Rotterdam smonta un ponte per far passare lo yacht di Jeff Bezos FOTO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Rotterdam smonterà parzialmente il suo iconico ponte Koningshaven 'De Hef', per consentire il passaggio del nuovo yacht da diporto di Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon, nonché l’uomo più ricco del... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 3 febbraio 2022)smonterà parzialmente il suo iconicoKoningshaven 'De Hef', per consentire il passaggio del nuovoda diporto di. Il fondatore di Amazon, nonché l’uomo più ricco del...

