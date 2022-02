Rosa, strangolata dal vicino perché ha resistito allo stupro (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Grumo Nevano era una faccia poco conosciuta , Elpidio D'Ambra . Ma la sua foto è rimbalzata spontaneamente di profilo social in profilo social per agevolarne la cattura, in una sorta di manifesto '... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) A Grumo Nevano era una faccia poco conosciuta , Elpidio D'Ambra . Ma la sua foto è rimbalzata spontaneamente di profilo social in profilo social per agevolarne la cattura, in una sorta di manifesto '...

pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA Rosa, strangolata a 24 anni a Grumo Nevano (NA): scatta la caccia al vicino di casa #Pomeriggio5 - linglima : RT @EliAl73: Rosa aveva 23 anni. È stata strangolata e soffocata con uno straccio in gola dopo un tentativo di stupro. Per l’omicidio è sta… - Agricolturabio1 : RT @Rosa_dEss: Ennesimo #femminicidio nel Napoletano. Rosa Alfieri, una ragazza di 23 anni, trovata morta nell’appartamento del vicino di c… - vito_fra_paglia : RT @pomeriggio5: ?? ULTIM'ORA Rosa, strangolata a 24 anni a Grumo Nevano (NA): scatta la caccia al vicino di casa #Pomeriggio5 https://t.c… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: É stato arrestato il vicino di casa accusato di aver ucciso la ventitreenne Rosa Alfieri, a Grumo Nevano in provincia di Napoli… -