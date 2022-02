Roma, Zaniolo diventa un caso? Scontro tra il club e Mourinho (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Per il portoghese il centrocampista resta centrale In casa Roma la posizione di Nicolo Zaniolo rischia di diventare un caso. Come spiegato da Sky Sport, Mourinho crede nel giocatore, lo considera centrale e lo vorrebbe impiegare sempre di più in coppia con Abraham. La proprietà della Roma, però, deve tenere sotto controllo i conti e, per tenerlo, sarà chiamata a proporgli un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 2,5 milioni netti percepiti attualmente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Per il portoghese il centrocampista resta centrale In casala posizione di Nicolorischia dire un. Come spiegato da Sky Sport,crede nel giocatore, lo considera centrale e lo vorrebbe impiegare sempre di più in coppia con Abraham. La proprietà della, però, deve tenere sotto controllo i conti e, per tenerlo, sarà chiamata a proporgli un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 2,5 milioni netti percepiti attualmente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

