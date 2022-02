(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ha tentato di mettere a segno un colpo in un’edicola, pensava di farla franca e di ritornare a casa con un bottino. Cosa volesse realmente rubare non è chiaro. Ma è chiaro, invece, che ha avvicinato l’edicolante con l’intenzione di portargli via qualcosa. Forse, però, non si aspettava che il proprietario reagisse, facesse qualcosa per “ribellarsi”. L’edicolante, infatti, si è reso conto di tutto e ha subito cercato di mettere la parola fine a quella rapina. Ha rincorso il, lo ha fatto con tutte le sue forze. Ma purtroppo, questa mattina, quel tentatosi è trasformato in tragedia.ilil: siL’edicolante ha cercato di correre dietro al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Quirinale, a Roma compare il murale 'Trasloco Bis', opera di Laika. #Mattarella rincorre il furgone: 'Tornate indi… - CorriereCitta : Roma, rincorre il ladro dopo il furto, poi si sente male e muore. Caccia al bandito - infoitinterno : A Roma spunta il murales di Laika sul “trasloco bis”: Mattarella rincorre il furgone appena partito - serelepe9 : Mattarella rincorre il furgone dei traslochi, nuovo murale a Roma - Italia - - manuscod : A Roma spunta il murales di Laika sul “trasloco bis”: Mattarella rincorre il furgone appena partito - La Stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rincorre

Il Corriere della Città

... confermando l'attesa verso le nuove indicazioni in arrivo da. 'Il giovedì facciamo il punto ... Altrimenti si rischia di vivere in un Paese chechi sta bene. Invece dobbiamo curare chi sta ...... confermando l'attesa verso le nuove indicazioni in arrivo da. COLORI GIUSTI, MA ANACRONISTICI ... Altrimenti si rischia di vivere in un Paese chechi sta bene. Invece dobbiamo curare chi ...Dramma a Roma, ha un malore dopo aver rincorso un ladro che voleva rapinarlo: edicolante è morto questa mattina in via Portuense. Un uomo che ha tentato di rubare il denaro presente nella cassa ...Dramma a Roma. Dopo avere rincorso un uomo che aveva tentato un furto nella sua edicola si è accasciato ed è morto. È successo questa mattina in via Portuense. In base a quanto ricostruito dai ...