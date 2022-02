Roberto Saviano ospite sul palco di Sanremo per ricordare Falcone e Borsellino (Di giovedì 3 febbraio 2022) Con un monologo dedicato ai due giudici nel trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, l'autore di Gomorra racconterà "il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione". LA FOTOGALLERY Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 febbraio 2022) Con un monologo dedicato ai due giudici nel trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, l'autore di Gomorra racconterà "il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione". LA FOTOGALLERY

Advertising

robertosaviano : Giovedì sarò a #Sanremo2022 per raccontare una storia sul coraggio, sulla scelta del coraggio. #Sanremo ha da sempr… - IlContiAndrea : Ospiti di questa sera #Sanremo2022 Cesare Cremonini, Roberto Saviano sulla Strage di Capaci, Anna Valle, la carabin… - VittorioSgarbi : #sanremo2022 'Non sono affatto d’accordo nel trascinare Falcone e Borsellino dentro le canzonette, specialmente da… - vincentperez95 : RT @SkyTG24: #Sanremo2022, Roberto Saviano ricorda le stragi di Capaci e Via D'Amelio - andreagambino7 : RT @EffecomeF: “Per Non Dimenticare Mai.”?? Grazie, Roberto Saviano. Grazie, Sanremo. Grazie, Rai. #Sanremo2022?? -