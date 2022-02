Roberto Saviano, chi è la fidanzata Maria Di Donna: “Per molto tempo l’ho tenuta segreta” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si chiama Maria Di Donna la fidanzata di Roberto Saviano che è riuscita a rubare il cuore del giornalista. Classe 1979, lo scrittore è conosciuto soprattutto grazie a Gomorra, romanzo d’esordio in cui ha raccontato la Camorra come mai nessuno aveva fatto prima. Dal 2006 Saviano vive sotto scorta dopo che i clan camorristici l’hanno minacciato di morte in seguito al suo operato e ad alcune dichiarazioni fatte nel corso di una manifestazione a favore della legalità a Casal di Principe. Da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, Roberto è legato da tempo a una Donna speciale. La fidanzata di Saviano si chiama Maria Di Donna ed è una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si chiamaDiladiche è riuscita a rubare il cuore del giornalista. Classe 1979, lo scrittore è conosciuto soprattutto grazie a Gomorra, romanzo d’esordio in cui ha raccontato la Camorra come mai nessuno aveva fatto prima. Dal 2006vive sotto scorta dopo che i clan camorristici l’hanno minacciato di morte in seguito al suo operato e ad alcune dichiarazioni fatte nel corso di una manifestazione a favore della legalità a Casal di Principe. Da sempreriservato riguardo la sua vita privata,è legato daa unaspeciale. Ladisi chiamaDied è una ...

Advertising

robertosaviano : Giovedì sarò a #Sanremo2022 per raccontare una storia sul coraggio, sulla scelta del coraggio. #Sanremo ha da sempr… - rtl1025 : ?? Ospiti stasera Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle, la carabiniera Martina Pigliapoco che ha salvato u… - robertosaviano : Avevo l’illusione di poter cambiare il mondo. La mia intervista a @lesoir in occasione dell’uscita di “Je suis tou… - AlessiaTondo3 : 25 esibizioni e Roberto Saviano nella stessa serata, pronti ? #Sanremo2022 - skyeyes_ : RT @ShariDeschain: Individuo i momenti bestemmia in “Roberto Saviano (12 minuti)” e “Carabiniera” -