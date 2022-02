Ritorno alla normalità. Il successo più bello di Sanremo. Il Festival conquista gli italiani. E spinge la ripartenza che aspettiamo (Di giovedì 3 febbraio 2022) ripartenza consapevole e orgoglio nazionale nella “normalità” di un colossal: questa la Settanduesima edizione del Festival italiano per eccellenza: Sanremo. L’immagine dell’Ariston con i palloncini al posto degli ospiti in platea è un doloroso ricordo e la capienza piena recuperata dal teatro fa correre un brivido lungo la schiena se si pensa allo choc che la pandemia è stato, e in parte ancora è, anche a livello psico-emotivo. In una intelligente battuta che ha strappato al pubblico una risata amara, Fiorello ci ha informati dei numerosi tamponi quotidiani che la Rai gli infligge per mano di scrupolosissimi operatori che gli “ravanano” le narici per garantire la sua presenza booster simil-Mattarella-bis sul palco. Ma anche essere a pochi metri da quel palco, o dietro le quinte, significa compiere dei piccoli-grandi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022)consapevole e orgoglio nazionale nella “” di un colossal: questa la Settanduesima edizione delitaliano per eccellenza:. L’immagine dell’Ariston con i palloncini al posto degli ospiti in platea è un doloroso ricordo e la capienza piena recuperata dal teatro fa correre un brivido lungo la schiena se si pensa allo choc che la pandemia è stato, e in parte ancora è, anche a livello psico-emotivo. In una intelligente battuta che ha strappato al pubblico una risata amara, Fiorello ci ha informati dei numerosi tamponi quotidiani che la Rai gli infligge per mano di scrupolosissimi operatori che gli “ravanano” le narici per garantire la sua presenza booster simil-Mattarella-bis sul palco. Ma anche essere a pochi metri da quel palco, o dietro le quinte, significa compiere dei piccoli-grandi ...

