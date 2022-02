“Risultati positivi”. Covid a Sanremo 2022, l’annuncio dei cantanti: salta l’esibizione al Festival (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sanremo 2022, è ancora record. Dopo gli ottimi ascolti dell’esordio la kermesse musicale, condotta e diretta ancora una volta da Amadeus, fa di nuovo centro. Dalle 21 e 30 a dieci minuti all’1 la media dei telespettatori è stata di 11 milioni e 320mila col 55,8% di share. Numeri pazzeschi, addirittura migliori rispetto alle ultime due edizioni. E pensare che nel secondo appuntamento di ieri, mercoledì 2 febbraio, Ama era senza il suo amico Fiorello, mattatore come solo lui sa fare nella prima serata. Si fanno ora paragoni illustri con questa edizione del Festival di Sanremo. Per trovare ascolti del genere bisogna fare un tuffo nel passato: era il 1995 quando l’edizione condotta da Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll toccò uno share medio del 65,42%. Tra i protagonisti della seconda serata c’è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022), è ancora record. Dopo gli ottimi ascolti dell’esordio la kermesse musicale, condotta e diretta ancora una volta da Amadeus, fa di nuovo centro. Dalle 21 e 30 a dieci minuti all’1 la media dei telespettatori è stata di 11 milioni e 320mila col 55,8% di share. Numeri pazzeschi, addirittura migliori rispetto alle ultime due edizioni. E pensare che nel secondo appuntamento di ieri, mercoledì 2 febbraio, Ama era senza il suo amico Fiorello, mattatore come solo lui sa fare nella prima serata. Si fanno ora paragoni illustri con questa edizione deldi. Per trovare ascolti del genere bisogna fare un tuffo nel passato: era il 1995 quando l’edizione condotta da Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll toccò uno share medio del 65,42%. Tra i protagonisti della seconda serata c’è stato ...

