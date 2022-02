Rispetto per la diversità: a Caronno allievi e insegnanti a scuola coi calzini spaiati (Di giovedì 3 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Giornata decisamente speciale quella che si vivrà domani, venerdì 4 febbraio, alle scuole dell’infanzia “Montessori” e “Collodi” di Caronno Pertusella: alunni e insegnanti indosseranno calzini diversi, mentre chi è a casa in quarantena potrà fare altrettanto la prossima settimana. “Il tema della diversità è molto sentito nelle nostre scuole – spiega una delle insegnanti, Monica tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 3 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Giornata decisamente speciale quella che si vivrà domani, venerdì 4 febbraio, alle scuole dell’infanzia “Montessori” e “Collodi” diPertusella: alunni eindosserannodiversi, mentre chi è a casa in quarantena potrà fare altrettanto la prossima settimana. “Il tema dellaè molto sentito nelle nostre scuole – spiega una delle, Monica tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

AlbertoBagnai : Credo insomma che, non fosse altro che per una questione di rispetto, sia meglio sopravvalutare l’elettore mediano… - silvia_sb_ : Colpa dell’establishment se non abbiamo “una presidente con meno di ottant’anni e per giunta donna” dice Travaglio.… - LucaBizzarri : Il racconto di @VPivetti del giorno in cui lei, giovane intervistatrice, incontrò la Vitti, già all’apice del succe… - BenedettaPetru6 : RT @lucazampano: Con il #giuramento, è iniziato ufficialmente il secondo mandato di #Mattarella: 14 anni in tutto, un intervallo temporale… - DorboMarimba : RT @Peter_Italy: Ho molto rispetto per Brunetta, lo vedrei bene ai lavori forzati. -