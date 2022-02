Risparmio:Fabi,con covid ricchezza famiglie sale di 334 mld (Di giovedì 3 febbraio 2022) Più liquidità e meno rischi, con i salvadanai che complessivamente crescono di oltre il 7%: tra il 2019 e il 2021, nei due anni di pandemia, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Più liquidità e meno rischi, con i salvadanai che complessivamente crescono di oltre il 7%: tra il 2019 e il 2021, nei due anni di pandemia, lafinanziaria delleitaliane è ...

Advertising

iconanews : Risparmio:Fabi,con covid ricchezza famiglie sale di 334 mld - fisco24_info : Risparmio:Fabi,con covid ricchezza famiglie sale di 334 mld: In 2 anni italiani hanno accumulato 16 miliardi al mes… - CorriereUmbria : Il Covid spinge le famiglie al risparmio: in Itali aquasi 15 miliardi al mese. Sfiorato il tetto dei 5mila #soldi… - FABI_News : 4 e 11 febbraio stop dei dipendenti della Cassa di risparmio di #volterra. Tra i motivi della rottura con l’azienda… - ignimoki : RT @FirstCisl: ???? #CRVolterra, proclamato #sciopero per il 4 e 11 febbraio ?? Le ragioni nella nota unitaria delle Rappresentanze sindacali… -