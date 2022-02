Rinnovo Gabbia | ufficiale l’accordo con il Milan | il comunicato

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Con unilha reso noto ildi Matteofino al 30 giugno del 2026: la nota del club Ilhaufficialmente ildi Matteo. Ecco la nota del club: «ACè lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteofino al 30 giugno 2026. Matteo, nato il 21 ottobre 1999, è arrivato in rossonero all’età di 13 anni e ha completato il percorso nel Settore Giovanile del, fino all’esordio in Prima Squadra nell’agosto 2017. Dopo le 31 presenze collezionate fino ad oggi, di cui 24 da titolare, Matteo continuerà a vestire la maglia rossonera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

