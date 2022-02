Rinnovo Dybala sospeso: tre top club pronti ad approfittarne (Di giovedì 3 febbraio 2022) . In Europa guardano con interessa alla situazione della Joya La Juve e Dybala non hanno ancora definito l’accordo per il Rinnovo di contratto in scadenza a giugno. La situazione di stallo attuale sta facendo gola ad almeno tre club, italiani ed esteri. Inter, Barcellona e Psg sarebbero in agguato e pronti a soffiare Dybala alla Juve nel caso di una rottura tra le parti. A riportarlo è Leggo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) . In Europa guardano con interessa alla situazione della Joya La Juve enon hanno ancora definito l’accordo per ildi contratto in scadenza a giugno. La situazione di stallo attuale sta facendo gola ad almeno tre, italiani ed esteri. Inter, Barcellona e Psg sarebbero in agguato ea soffiarealla Juve nel caso di una rottura tra le parti. A riportarlo è Leggo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

