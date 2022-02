Rihanna incinta spuntano le prime foto col pancione su Instagram

Leggi su gossivip.myblog

(Di giovedì 3 febbraio 2022)che ha tenuto nascosta la gravidanza a lungo, dovrebbe partorire in primavera.incita mostra per la prima volta ledelsul social. La notizia della sua gravidanza è stata improvvisa e risale a qualche giorno fa, quando la cantante si è fattagrafare a passeggio per New York assieme al fidanzato A$AP