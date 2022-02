Riforma pensioni 2022 | pensioni di anzianità e vecchiaia il punto della situazione ad oggi

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ sempre utile ragionare su temi importanti, come le, sulla base dei dati statistici che – con tutti i loro limiti – si avvicinano il più possibile alla realtà, anche in questi tempi infelici in cui è la percezione a predominare nella formazione delle nostre convinzioni. L’INPS che è la nostra ‘’fabbrica delle’’ (è il titolo di un mio libro dei primi anni ’90) è molto generoso nel diffondere i dati, con una periodicità molto frequente. Commentiamo in questo articolo le statistiche a cura del Coordinamento statistico e attuariale dell’INPS, riguardanti il biennio 2020-2021, gli anni del trionfo delle misure introdotte a partire dal 2019 per ‘’correggere’’ e avviare ‘’il superamento’’Fornero, accusata – a vanvera – di aver impedito agli italiani di ...

Enrico19587214 : Elsa Fornero ma vai a cag...., basta quanta gente hai fatto piangere con la tua stupida riforma delle pensioni, non… - P_Rava : @scannavo Forse era la famosa riforma delle pensioni sotto copertura. - AcerboLivio : Riforma pensioni, il taglio del 3% va contro chi ha una maggiore anzianità – - RicottaRosolino : RT @FnpCisl: ??Non perdetevi la #newsletterFNP rinnovata nella veste grafica ??#Carobollette, gli interventi per le famiglie ??Riforma #pensio… - FrancescoSaro : RT @AAlberiga: @Vittori87874074 @FrancescoSaro Lei, lo specchio, avrebbe dovuto sfondarlo con una testata, quando ha fatto la sua riforma d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma pensioni

Le ultime di, la lezione svedese per ladel sistema contributivo italiano di Sandro Gronchi Africa, il buco nero del Sahel nella morsa fra jihadisti e militari di Alberto Magnani Xi, ...... Cisl e Uil per riformare i l sistema delle. Dopo aver affrontato i temi relativi a donne,... Proprio in quest'ottica, uno dei punti centralisarà l'intervento per i giovani. Tra le ...Per coglierle servono riforme vere, condivise e inclusive, dal Lavoro alle Politiche attive, dalle Pensioni al Welfare, per raggiungere una crescita strutturale, che non lasci indietro nessuno”. Lo ...Proprio in quest'ottica, uno dei punti centrali riforma sarà l’intervento per i giovani. Tra le proposte più accreditate c’è quella di una pensione di garanzia.