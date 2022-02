Riforma delle pensioni, al centro giovani, donne e il superamento di Quota 102: le ipotesi del Governo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Governo potrebbe presto valutare numerose opzioni per la Riforma del sistema previdenziale, alcune delle quali rivolte ai giovani. Oltre al dopo Quota 102 potrebbe farsi strada l’ipotesi di un bonus contributivo per i giovani: ecco quali sono le misure che dovranno essere discusse e valutate. pensioni, le richieste di Governo e sindacati per affrontare il dopo Quota 102 Il tema delle pensioni è al centro del confronto tra il Governo e i sindacati, per arrivare infine a una Riforma del sistema previdenziale. In particolare si cerca di correggere l’attuale Legge Fornero tramite soluzioni condivise dalle parti in gioco. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilpotrebbe presto valutare numerose opzioni per ladel sistema previdenziale, alcunequali rivolte ai. Oltre al dopo102 potrebbe farsi strada l’di un bonus contributivo per i: ecco quali sono le misure che dovranno essere discusse e valutate., le richieste die sindacati per affrontare il dopo102 Il temaè aldel confronto tra ile i sindacati, per arrivare infine a unadel sistema previdenziale. In particolare si cerca di correggere l’attuale Legge Fornero tramite soluzioni condivise dalle parti in gioco. ...

Advertising

pisto_gol : Dai 15enni ai maggiorenni, in Italia si susseguono gli episodi di violenza sulle donne, ormai trattati da stampa e… - marattin : progressività. Infine viene dimostrata anche una riduzione delle disuguaglianze territoriali tra Nord e Sud (l’effe… - marioricciard18 : RT @smenichini: I tempi veloci delle decisioni non possono più portare alla compressione dei tempi del vaglio parlamentare (standing ovatio… - SarnoRaffaele : RT @smenichini: I tempi veloci delle decisioni non possono più portare alla compressione dei tempi del vaglio parlamentare (standing ovatio… - SarnoRaffaele : RT @riotta: #Mattarella invoca infine la riforma e la fine degli scontri fra i magistrati. Boato del Parlamento. Ora presiedendo il Csm Mat… -