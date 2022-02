Riconoscete il bimbo in foto | da YouTube alle Iene | ecco chi è

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sapete chi è questo bambino in? Ora è uno dei comici più apprezzati in Italia.di chi si tratta. Questo bambino che vedete inè diventato ad oggi uno dei comici più divertenti che offre il panorama italiano. Ha fatto il cinema e la tv, anche se ha spopolato grazie a. Comico da piccolo –presa dal webI lineamenti sono rimasti pressoché gli stessi, gli occhi vispi e marroni e i capelli castani sono un segno distintivo anche ora. Ma vediamo di chi stiamo parlando nel dettaglio. Frank Matano: il comico che dalla provincia di Caserta ha conquistato tutta Italia Frank Matano – Immagine presa dal profilo Instagram del comicoAttore, doppiatore,r, inviato in tv. Insomma, il curriculum di Frank Matano parla da sé. Inizia a muovere i suoi ...

