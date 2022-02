Rettore fuori dal coro nel Sanremo politically correct: ricordiamo la Shoah come le Foibe (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stravagante ma con stile, Donatella Rettore irrompe sul palco dell’Ariston in un completo bi-color bianco e nero con croci di cristallo incrostate sulla giacca. Sul web gli internauti rumoreggiano: «Ma è la Rettore o Crudelia Demon?», è la domanda più gettonata sui social. Il giudizio, comunque, è unanime: voto 10. Ma non è solo per la performance artistica e per il look che la cantante lascia il segno in questo Sanremo in cui si inneggia al politically correct e trionfa l’abc del mainstream che invoca stancamente accoglienza e diversità, e non solo tra le righe dei brani in gara. Un’edizione che rischia di implodere nel suo avvinghiarsi a un orientamento ideologico forzatamente ecumenico e buonista a tutti i costi, e dove non ci si scandalizza più nemmeno tanto per le acrobazie “eretiche” di Achille ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stravagante ma con stile, Donatellairrompe sul palco dell’Ariston in un completo bi-color bianco e nero con croci di cristallo incrostate sulla giacca. Sul web gli internauti rumoreggiano: «Ma è lao Crudelia Demon?», è la domanda più gettonata sui social. Il giudizio, comunque, è unanime: voto 10. Ma non è solo per la performance artistica e per il look che la cantante lascia il segno in questoin cui si inneggia ale trionfa l’abc del mainstream che invoca stancamente accoglienza e diversità, e non solo tra le righe dei brani in gara. Un’edizione che rischia di implodere nel suo avvinghiarsi a un orientamento ideologico forzatamente ecumenico e buonista a tutti i costi, e dove non ci si scandalizza più nemmeno tanto per le acrobazie “eretiche” di Achille ...

Advertising

Reemul64 : RT @SecolodItalia1: Rettore fuori dal coro nel Sanremo politically correct: ricordiamo la Shoah come le Foibe - pier________ : RT @ditonellapiaga: Il video di CHIMICA è fuori e ce n'è per tutti i gusti... - SecolodItalia1 : Rettore fuori dal coro nel Sanremo politically correct: ricordiamo la Shoah come le Foibe - wajtingforlouis : RT @ditonellapiaga: Il video di CHIMICA è fuori e ce n'è per tutti i gusti... - bowiesmelodrama : RT @ditonellapiaga: Il video di CHIMICA è fuori e ce n'è per tutti i gusti... -